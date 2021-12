De politie heeft deze ochtend een cannabisplantage opgerold in Zonhoven.

De wietplantage werd ontdekt in een huis op de Vrankenschansweg. De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad viel in de vroege ochtend binnen in de woning. In totaal werden er zo’n 400 planten gevonden. De civiele bescherming kwam ter plaatse om de plantage te ontmantelen. Of er arrestaties werden verricht, is nog niet duidelijk.