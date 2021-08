In Hamont-Achel heeft de Federale Gerechtelijke Politie een drugslabo ontdekt in een pand in de Lozenweg. In het labo werd synthetische drugs gemaakt. Voorlopig zijn er geen verdachten aangehouden. Afgelopen woensdag voerde FGP Limburg in opdracht van de onderzoeksrechter een huiszoeking uit in een loods in Hamont-Achel. Het vermoeden bestond immers dat er een druglabo actief was. In de loods werd een bestelwagen aangetroffen, geladen met materiaal voor de productie van synthetische drugs. In een afgesloten ruimte werden enkele in werking zijnde diepvriezers aangetroffen, waarin vermoedelijk het kristallisatieproces nog lopende was. De aanwezige geur doet immers vermoeden dat de locatie heeft gefungeerd als productieruimte voor MDMA. Verder onderzoek van onder meer de aangetroffen substanties zal dit moeten bevestigen. Alles wijst er op dat de verdachten hun productie aan het verhuizen waren. Voorlopig zijn er nog geen aanhoudingen.