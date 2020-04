Politie schrijft 230 processenverbaal uit voor overtredingen coronamaatregelen

Sommige Limburgers hebben het nog steeds niet begrepen: politie Bilzen-Hoesel-Riemst moet feestjes stilleggen en een man spuwde naar een winkelbediende, omdat zij hem er op wees dat hij geen veilige afstand bewaarde. De afgelopen dagen stelde de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst minstens vier inbreuken vast op de gezondheidsvoorschriften in de strijd tegen het coronavirus, gaande van feestjes tot spugen. In de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 maart beëindigde de politie een feestje in een woning in Bilzen. Sommige feestvierders probeerden nog snel weg te glippen, maar bij nazicht van de woning en de aanhorende tuin, arresteerde de politie 5 jongeren. Ze ontvingen elk een boete van 250 €. 11 feestvierders krijgen boeteIn de nacht van maandag 30 op dinsdag 31 maart werd opnieuw een feestje beëindigd in een woning in Hoeselt. In totaal negeerden 12 personen de gezondheidsvoorschriften tegen de verspreiding van het coronavirus. Zowel de eigenares van de woning als 10 andere meerderjarige feestvierders kregen een boete van 250 € opgelegd. Voor één minderjarige persoon werd er proces-verbaal opgesteld, dat zal worden behandeld door het Limburgse jeugdparket. Niet-essentiële verplaatsingOok werd in Riemst een voertuig gecontroleerd op de Maastrichtersteenweg. De 37-jarige bestuurster kon geen geldige reden voor haar verplaatsing geven, ook zij kreeg een boete van 250 €. De vrouw bleek bovendien onder invloed van amfetamines, waardoor haar rijbewijs werd voor de duur van 15 dagen. Ze zal zich later moeten verantwoorden bij de politierechter. Man spuwt naar winkelbediendeDinsdagochtend omstreeks 09u30 werd de politie opgeroepen wegens een incident aan een warenhuis te Riemst. De winkelbediende had een klant erop gewezen dat deze een veilige afstand diende te bewaren naar de andere klanten toe. De 58-jarige man uit Riemst reageerde geagiteerd, nam plaats op een overdreven afstand en spuwde in de richting van de winkelmedewerkster. Zij werd hierbij gelukkig niet geraakt. De man werd gearresteerd, overgebracht naar het politiebureel en verhoord. In overleg met het parket Limburg, werd een onmiddellijk te betalen boete opgelegd van 350 euro. De man zag zijn fout in, maar bleef wel bestuurlijk aangehouden tot na sluitingstijd van het warenhuis.