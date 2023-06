Politie schrijft gas-boetes uit voor hangjongeren die spuwen op Hasseltse

In Lanaken werd een 34-jarige politieman slachtoffer van ernstige slagen en verwondingen op Groovy Tunes dat doorging op het Lanakense Pietersheim. Het incident gebeurde het afgelopen weekend, maar nu verspreiden de Federale Politie en parket een opsporingsbericht met de robotfoto van de dader. De agent woonde het evenement in zijn privétijd bij, maar de dader zou hem als politie-agent hebben herkend. Na in mekaar te zijn geslagen, was het slachtoffer een tijd lang buiten bewustzijn waarna hij werd overgebracht naar het ziekenhuis.Op dit moment voert de politiezone Lanaken-Maasmechelen een onderzoek naar de feiten. Wie de dader herkent, kan (anoniem) contact opnemen via het nummer 089 47 47 47. Beschrijving van de verdachte De verdachte is een man met normale lichaamsbouw, met een geschatte lengte van 1m75. Hij had een blanke huidskleur en leek ongeveer 35 jaar oud. Op het moment van de feiten droeg hij een lichtblauw T-shirt.