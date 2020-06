Politie sluit Hasselts café Bierpunt op heropeningsdag

- Limburg blijft het centrum van de coronacrisis. Een kwart van alle nieuwe besmettingen met het coronavirus komt uit Limburg. Ook de daling van het aantal nieuwe gevallen verloopt nergens in het land zo traag als bij ons.- En toch is er ook goed nieuws. In de zwaarst getroffen gemeente Alken zijn al twee weken geen nieuwe besmettingen vastgesteld. In vijf Limburgse gemeenten worden de afgelopen veertien dagen geen nieuwe coronagevallen geteld.- Het is een goede dag voor restaurants en cafés die voor het eerst in drie maanden de deuren mogen openen, maar een stormloop op de horeca blijft uit. - Familieleden van de ontvoerders van de 13-jarige Genkenaar leven ondergedoken nadat ze bedreigingen zouden hebben ontvangen. Van dezelfde familie zitten nu vier verdachten in de cel.- En STVV hervat als eerste eersteklasser de trainingen.