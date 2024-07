Politie spoort dader gedumpte katjes in Nieuwerkerken op met DNA-onderzoek

De politie Limburg Regio Hoofdstad heeft bij een huiszoeking in een bedrijfshal in de Kiewitstraat in Hasselt 3.3 miljoen illegale sigaretten aangetroffen. Bij een overlastactie controleerde de politie een verdacht voertuig. Op aangeven van een politiehond werd een grote som geld gevonden in een verborgen ruimte in het voertuig. De politie nam ook verschillende gsm-toestellen in beslag. In de bedrijfshal troffen ze 3.3 miljoen illegale sigaretten aan. Dit betekent bijna 1,6 miljoen euro aan ontdoken rechten. Er werden vier mannen opgepakt, allemaal tussen 31 en 42 jaar oud. De douane zal het dossier verder afhandelen.