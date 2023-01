De 47-jarige Pascale Sperandieu is sinds dinsdag 3 januari vermist. De vrouw verliet rond zeven uur de instelling Sint-Jozef in de Abdijstraat te Bilzen. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Op vraag van het parket van Limburg, afdeling Tongeren, verspreidt de politie volgend opsporingsbericht: Op dinsdag 03 januari 2023 om 19.07 uur verliet de 47-jarige Pascale SPERANDIEU de instelling Sint-Jozef in de Abdijstraat te Bilzen. Zij vertrok er met een matblauwe scooter van het merk KYMCO met Belgische nummerplaat SBMS098. Pascale is ongeveer 1m75 lang en normaal gebouwd. Ze heeft lang donkerbruin haar met rastavlechten. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg zij een groene parka met bontkraag. Pascale heeft medische zorgen nodig. Hebt u Pascale SPERANDIEU of haar scooter gezien of weet u waar zij verblijft, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu. U kan ook getuigen via het gratis nummer 0800/30 300. U kan het bericht nalezen op www.politie.be.