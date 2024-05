De twee hoofdbeklaagden in de zaak van helpdeskfraude krijgen 7 jaar cel en worden onmiddellijk aangehouden. Acht mannen stonden terecht voor het oplichten van 29 slachtoffers tussen de 67 en 101 jaar oud. Ze viseerden vooral oudere slachtoffers, ontfutselden hun bankkaarten en deden er aankopen mee of haalden er geld mee af. De rechtbank veroordeelt hen voor deelname aan een criminele organisatie, en kent de slachtoffers ook schadevergoedingen toe voor in totaal 35.000 euro.De feiten spelen zich grotendeels af in de grensstreek van België en Nederland. De beklaagden hebben allen de Nederlandse nationaliteit en zijn tussen de 18 en 24 jaar oud op het moment van de feiten. De rechtbank acht bewezen dat het hier om een criminele organisatie gaat: er is een gestructureerde vereniging van meer dan twee personen; ze pleegden misdaden en wanbedrijven waarop een gevangenisstraf van drie jaar of meer staat; en tot slot was het de bedoeling om er vermogensvoordeel mee te doen.Oudere slachtoffers De criminele organisatie viseerde oudere slachtoffers. De slachtoffers werden gebeld door iemand die zich uitgaf als een bankmedewerker. Er werd aangehaald dat er verdachte overschrijvingen waren gedaan en dat er een bankmedewerker zou langskomen om de rekening te blokkeren. Vervolgens werd er effectief aan de woning aangebeld en verscheen een tweede dader in persoon. Samen manipuleerden ze vervolgens de slachtoffers tot ze de pincode van de bankkaarten kenden en ze deze ook meenamen zogezegd ter vernietiging. Het slachtoffer werd aan de telefoon bezig gehouden terwijl de tweede dader aankopen deed of cash afhaalde van de rekeningen. De organisatie was zeer goed gestructureerd, waarin ieder een specifieke specialisatie en taak had. Men gebruikte codewoorden, schuilnamen, had werkprocessen om verdoken te handelen en voerde de oplichting in de praktijk professioneel uit met vermommingen en overtuigingskracht. Het valt ook op dat de organisatie niet aarzelde om bedreigingen te uiten aan leden die bedenkingen hadden bij het handelen of niet ver genoeg gingen."De beklaagden hebben op schandelijke wijze misbruik gemaakt van het vertrouwen van een groep zeer kwetsbare slachtoffers. Daarnaast hebben zij een ernstige inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de slachtoffers door hen op hun vaste lijn thuis te bellen, bij hen aan huis te komen en hun huis binnen te gaan zich voordoende als bankmedewerker. Voor de bejaarde slachtoffers heeft dit hun veiligheidsgevoel in hun eigen huis aangetast en hun vertrouwen in onbekenden," aldus de rechter. De rechtbank tilt zwaar aan de geraffineerde en georganiseerde wijze waarop beklaagden te werk zijn gegaan.StraffenDe twee hoofdbeklaagden krijgen 7 jaar cel. De derde beklaagde verzocht een werkstraf op te leggen. Gelet op onder meer zijn jonge leeftijd, zijn rol als uitvoerder/chauffeur, de reeds ondergane voorhechtenis en met het oog op zijn maatschappelijke integratie oordeelt de rechtbank dat een werkstraf van 60 uur hier gepast is.De overige aanwezige beklaagden met een uitvoerende rol in de organisatie krijgen straffen met uitstel, met uitzondering van het deel dat al werd uitgezeten in voorhechtenis. Deze gevangenisstraffen variëren van 40 maanden tot 4 jaar en zijn met uitstel van uitvoering, gedurende een periode van 5 jaar. Deze proefperiode moet voor de rechtbank volstaan om de eerste, tweede, vierde en vijfde beklaagde te ondersteunen in het voortaan stipt naleven van de wet.De drie beklaagden die niet aanwezig waren in de rechtbank hebben bij verstek een effectieve straf gekregen. Zesde en zevende beklaagde behoren tot de bovenbouw van de criminele organisatie. Zesde en zevende beklaagde worden als leden van de criminele organisatie die beslissingen namen binnen deze organisatie en de uitvoerende leden aanstuurden, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar en een geldboete van 4.000 EUR.Achtste beklaagde wordt als gewoon lid van de criminele organisatie en met een uitvoerende rol hierin veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar en een geldboete van 800 EUR. Er worden tevens een aantal goederen verbeurd verklaard, waaronder een Fiat Punto