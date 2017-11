Politie valt binnen in huis in Neerpelt

In Hasselt is er een dievenbende actief die de voorbije weken bij enkele handelaars in de zaak wou stelen. Bij een zelfstandige in de Toekomststraat in Hasselt gingen ze aan de haal met de inhoud van de kassa. En in de Aldestraat, de Havermarkt en de Dokter Willemsstraat zijn er verschillende gsm's gestolen. Het is nog niet duidelijk wie de dieven zijn, maar de bende staat wel op camerabeelden van de eigenaars van Soup & Co. Die beelden zijn ondertussen overgemaakt aan de politie Limburg Regio Hoofdstad.