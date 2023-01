Politie valt binnen op verschillende locaties in Maasmechelen

Vorig jaar zijn door de federale gerechtelijke politie van Limburg meer dan 200 phishingsites offline gehaald. Ook zijn meerdere cybercriminelen opgepakt. Maar er is ook de klassieke criminaliteit. In totaal werden bij onderzoeken 154 verdachten in allerlei zaken van hun vrijheid beroofd en in het kader van witwasonderzoeken werd ruim 20 miljoen euro in beslag genomen. Belangrijke cocaïne-onderzoeken, als uitloper van de Sky ECC-zaak en Limburg als centrum van de productie van synthetische drugs voor uitvoer naar de hele wereld, blijven de aandacht trekken van de FGP. Al werden vorig jaar minder drugslabo's ontmanteld. Maar ze worden wel groter en professioneler.