De politie is op acht plaatsen binnengevallen in Limburg in het kader van een grootschalige actie naar drugshandel. Een vijftal personen zou zijn opgepakt. Het gaat om invallen in Lanaken, Maasmechelen, Zutendaal en Bilzen. De federale gerechtelijke politie van Limburg ondersteunde de actie die in handen is van de lokale zone Lanaken-Maasmechelen.