-De grote wolvenroedel in Limburg maakt indruk. Veehouders dienen massaal aanvragen in om hun weides te laten voorzien van een wolfwerende omheining. De interesse is zo groot dat het Wolf Fencing Team een wachtlijst moet maken. - In Lanaken moet de brandweer het zwaar geschut bovenhalen om een bosbrand in het Nationaal Park Hoge Kempen te bestrijden. (Q) - De 29-jarige Liesl Kerkhofs waarschuwt voor de gevaren van borstvergroting. Ze werd ziek omdat haar lichaam de implantaten afstootte. - Met 15.000 bezoekers blikt HEAR HEAR! terug op een geslaagde eerste editie op de Pukkelpopweide in Kiewit. (Q) - En Racing Genk EN Jong Genk maken beide indruk met dominant en aanvallend voetbal.