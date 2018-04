Politie vindt opleggers met drugsvaten in Lommel en Neerpelt

Bokrijk bestaat vandaag 60 jaar! Naar aanleiding van het jubileum zenden we bij TV Limburg en tvl.be een live Bokrijk-special uit. Mis het niet: vandaag om 14 uur op TVL. Luc Moons is vandaag ter plekke en interviewt de curator, de conservator, bakker Tine, en nog meer gasten. In de TVL-studio praat Joke Van Der Flaes met gouverneur Herman Reynders. De afgelopen twee weken brachten we ook een achtdelige reeks over Bokrijk uit. Die kan je hier volledig herbekijken. De Bokrijk-special begint om 14 uur en kan je hier bekijken: