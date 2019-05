Politie waarschuwt voor seksuele afpersing via e-mail

Een vrouw uit Hoeselt waarschuwt voor sextortion. Dat zijn mails waarin afpersers dreigen expliciete video's van het slachtoffer te delen via sociale media in ruil voor geld. De politie kreeg al meerdere meldingen binnen.Nu de rechter in Nederland de Hells Angels verboden heeft, vreest burgemeester van Lanaken Marino Keulen dat de motorclub zijn criminele activiteiten in onze provincie gaat uitbouwen. Een verbod door het Grondwettelijk Hof is volgens Keulen de enige optie.In Kuringen zaten honderden gezinnen een hele dag zonder water nadat de leiding er tot drie keer toe kapot sprong. En nog steeds zijn er vrouwen die tijdens de zwangerschap roken. Daarom stelde het ZOL een speciaal programma op om toekomstige moeders te helpen stoppen met roken.