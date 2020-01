Politie zoekt getuigen van carjacking en ramkraak in Genk

De stad Lommel wil de eikenprocessierups bestrijden met de pimpelmees en de koolmees. Deze vogels zijn de natuurlijke vijand van de rups. Daarom deelt de stad de komende maanden 500 vogelhuisjes uit aan scholen, jeugdverenigingen en burgers die eiken in de buurt of in de tuin hebben. Het is de bedoeling dat de nestkastjes de vogels aantrekken om hen daar te laten broeden. Het gaat om een proef. Om te testen of deze aanpak een positief effect heeft, zoekt de stad kandidaten die een mezenhuisje willen installeren.