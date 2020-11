Een Bilzers echtpaar is dood aangetroffen in hun woning aan de Herderenweg in Grote-Spouwen. Het was de zoon van het koppel die de lichamen aantrof. Het Parket van Limburg en de lokale politie zijn een onderzoek gestart. Het is nog niet duidelijk hoe de man en de vrouw om het leven zijn gekomen. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen van kwaad opzet. Een autopsie moet uitsluitsel geven over de doodsoorzaak. De buurt reageert geschokt.