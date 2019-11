Politie zoekt vermiste Yassin Agoujil uit Lanaken

- Het is morgen pas Allerzielen, maar vandaag was het al erg druk op de Limburgse kerkhoven. We herdenken het hele verlengde weekend onze dierbaren.- Vanaf vandaag is het verboden te roken onder de achttien jaar. Als laatste land in Europa verhoogt ook België de leeftijd waarop je tabak mag kopen.- Kandidaat-voorzitter van CD&V Raf Terwingen pikt de woorden van een andere kandidaat-voorzitter Walter De Donder niet. Terwingen hekelt het populisme.- Jorgo Kokkinidis is een freelance journalist van TV Limburg. Hij heeft nu ook een documentaire gefilmd in Congo en wij geven u een voorsmaakje.- En STVV wil morgen nog eens winnen voor eigen publiek. Dat is al geleden van 11 augustus.