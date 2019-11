Politieagente uit Hasselt is op zoek naar haar gestolen hond

De twaalfde editie van Winterland in Hasselt zal de meest beveiligde editie ooit worden. Het Hasseltse stadsbestuur liet maar liefst 50 camera's plaatsen verspreid over heel de site van het winterevenement op het Kolonel Dusartplein. De politie zal voor het eerst ook de beelden in realtime kunnen bekijken om zo onmiddellijk in te grijpen als er zich mogelijke incidenten voortdoen of als er teveel volk op Winterland is.