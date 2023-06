Politieke rel over naam werpt schaduw over fusiegesprekken tussen Bilzen en Hoeselt

- Een politieke rel over een nieuwe naam werpt een schaduw over de fusiegesprekken tussen Bilzen en Hoeselt. In de gemeenteraad van Bilzen barst een bom tussen burgemeester Bruno Steegen en zijn voorganger Johan Sauwens, maar ook Hoeselts burgemeester Werner Raskin stelt een veto. - In Halen stort het plafond van een slaapkamer in op een 23-jarige jongeman die in zijn bed lag te slapen. De bewoner lag twee uur lang onder het puin en werd overgebracht naar het ziekenhuis.- Vier op vijf omwonenden van het oefenterrein van de brandweer in Genk hebben teveel PFOS in hun bloed. De omgeving is vervuild door het veelvuldig gebruik van brandweerschuim.- Ook bij de Limburgse concessiehouders is er een rush op plug-in hybride auto's. Wie zo'n wagen bestelt voor het einde van de maand, krijgt nog een fiscaal voordeel van 100 procent.- En in Sint-Truiden hebben inwoners met Vrijstaat A zelf een plek gecreëerd voor culturele activiteiten en bijeenkomsten.