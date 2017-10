Politiewagen onderweg naar vechtpartij crasht in voortuin in Beringen

Opvallend, de politie en het gerecht delen opnieuw een opsporingsbericht van de mogelijke verkrachter van een 83-jarige vrouw in Sint-Truiden. Vorige dinsdag getuigde het slachtoffer over de gruwelijke verkrachting in het opsporingsprogramma Faroek. De feiten dateren van februari, maar de dader is nog steeds spoorloos. Een week later, deelt het parket van Limburg deelt opnieuw hetzelfde opsporingsbericht. De dader is wellicht op deze camerabeelden te zien net voor en net na de feiten. Hij is 1m80 groot, heeft kort, zwart gekruld haar, een getaande huid en hij praat perfect Nederlands. Weet u meer over deze zaak of kent u de man op de beelden? Neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 300.