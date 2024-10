Politiezone Kempenland arresteert verschillende oplichters

De 54-jarige klusjesman en de 52-jarige ex-vrouw van zakenman Marcel van Hout zijn beiden schuldig aan moord. Dat heeft de volksjury in het assisenproces rond de villamoord beslist. 3,5 uur lang heeft de jury zich gebogen over de schuldvraag. Klusjesman R. Cleeren ontkende de feiten niet. Hij gaf toe dat hij zijn voormalige baas doodschoot. Maar hij deed dat naar eigen zeggen in opdracht van J. Aboubouch, de ex-vrouw van het slachtoffer. Zeven jaar lang heeft ze ontkend. Maar de jury acht haar nu toch schuldig aan de moord. Tijdens het voorlezen van de motivatie, barstte de vrouw in tranen uit. "Nee, dat is niet waar. Ik heb het niet gedaan". Ze begroef haar hoofd in haar handen, en begon luidop te snikken. Ook haar zoon kon het niet geloven. Hoe zwaar haar straf zal zijn, moet nog blijken. Donderdag zit de jury opnieuw samen om de strafmaat te bepalen.