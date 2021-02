Politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken breidt dierenpolitie fors uit

Nu de coronamaatregelen versoepelen zou roekeloos en onverantwoord zijn. De cijfers zijn gewoon te slecht. Dat was de minder leuke boodschap van premier Alexander De Croo deze namiddag, op de persconferentie na het overleg van het Overlegcomité, dat verrassend snel afgelopen was. De politici waren er dit keer vlug uit. Omdat overal in het land de ziekenhuisopnames stijgen en het aantal besmettingen stijgt. Ook in Limburg groeit de epidemie nog altijd, maar wij doen het minder slecht dan andere regio's, aldus biostatisticus Geert Molenberghs. Zeker de hele maand maart moeten we de maatregelen nog volhouden, om dan in april de lente van de vrijheid te krijgen. Het reisverbod wordt dus niet opgeheven. Het aantal mensen waarmee we mogen gaan wandelen buiten onze bubbel, blijft dus op 4. En de avondklok om middernacht blijft van kracht. Over een week komt het Overlegcomité opnieuw samen om de situatie te bekijken. De ziekenhuizen schalen opnieuw op naar fase 1B, om op het ergste voorbereid te zijn. Want de derde golf is dichtbij. Volgens ziekenhuizen in Gent en Brussel zitten we er al in.