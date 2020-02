Politiezones in Limburg krijgen 100 vacatures voor politie-inspecteur niet ingevuld

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke houdt de jeugdgevangenis van Tongeren langer open. Normaal zou het Vlaams detentiecentrum in de oude gevangenis van Tongeren op 1 maart sluiten. Maar omdat er een acute situatie is, behoudt Beke de 7 overloopplaatsen in Tongeren. Het is een noodmaatregel, want de verouderde strafinrichting van Tongeren is niet geschikt voor jeugdopvang. Daar is iedereen het over eens.