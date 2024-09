Politoloog Fouad Gandoul: "Politici moeten eerlijk zeggen dat er geen Vlaamse regering komt voor de verkiezingen"

- De Franse keten Chaussea en Schoenen Torfs nemen de Limburgse Bristolwinkels over. 8 medewerkers van het hoofdkantoor in Beringen blijven aan boord om de overdracht te begeleiden.- Het Wit-Gele Kruis gaat tijdens het EK Wielrennen in en rond Hasselt extra elektrische fietsen inzetten om de patiënten vlotter te kunnen bereiken.- Politicoloog Fouad Gandoul vindt dat de politici eerlijk moeten zijn tegen de bevolking en toegeven dat ze geen Vlaamse regering gaan vormen voor de verkiezingen op 13 oktober.- In Tongeren staat de hond van voorzitter Tijs Posen op de verkiezingsaffiches van Burgers Eerst. De partij wil zich zo onderscheiden in een straatbeeld vol politieke gezichten.- En in Oudsbergen sluit Floatline de Limburgse festivalzomer af.