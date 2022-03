- Limburg maakt zich klaar om 6.000 Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Gezinnen, gemeentebesturen en zelfs het leger staan paraat voor de grootste vluchtelingenstroom sinds de tweede wereldoorlog.- In het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen zijn twee leeuwen aangekomen die gered zijn uit de oorlog in Oekraïne. Ze legden hetzelfde traject af als vele vluchtelingen en werden onderweg bijna doodgeschoten door Russische militairen.- De oorlog in Oekraïne heeft een nog zwaardere impact op de economie in Limburg dan de coronacrisis. Werkgeversorganisatie VOKA vraagt opnieuw maatregelen van de overheid.- In Zolder gaat de zogenaamde Turkenmarkt opnieuw open. Op de eerste dag heerste er meteen een grote drukte.- En in het derde deel van de TVL-reeks Sierre, 10 jaar later, blikken we terug op een stad in rouw. Er is ook een nieuwe aflevering in onze podcastreeks via TVL.be of de grote podcastkanalen.