De nieuwste tentoonstelling "Anima Mundi" van de Truiense kunstenaar Koen Vanmechelen wordt zeer positief ontvangen in Italië. Zoals u gisteren in ons nieuws al kon zien opende Vanmechelen een expo met draaimolens in het prestigieuze wetenschapsmuseum MUSE in het Noord-Italiaanse Trento. De visie van Koen Vanmechelen op het leven en haar diversiteit maakte indruk op aanwezige kunstkenners. Het is duidelijk dat de Truiense kunstenaar op heel wat respect kan rekenen in Italië. Een verslag van Bart Husson in Trento.