Postbodes Hasselt staken omdat ze meer dan 10 uur per dag moeten werken

De hoerastemming op de Limburgse arbeidsmarkt is compleet misplaatst. Dat zegt ABVV-topman Pierre Vrancken. In werkelijkheid zijn de cijfers van de werkloosheid niet zo schitterend. Zo is het toenemend aantal leefloners niet opgenomen in de werkloosheidscijfers, klinkt het bij de socialistische vakbond. Pierre Vrancken richt zich tot de OCMW-besturen om samen naar een oplossing te zoeken voor deze groep. Want we moeten iedereen kansen geven op de arbeidsmarkt, klinkt het.