Er is een nijpend tekort aan pleegouders in Limburg. Momenteel staan er in onze provincie 104 kinderen op de wachtlijst die, voor korte of langere termijn, op zoek zijn naar een nieuwe thuis. Pleegzorg Limburg pakte deze week, tijdens de Week van de Pleegzorg, dan ook uit met een nieuwe persoonlijkere aanpak in haar wervingscampagne, om nieuwe pleeggezinnen over de streep te trekken. Wij gingen op bezoek bij een gezin in Alken, dat al 8 jaar een warme thuis biedt aan hun pleegzoon.