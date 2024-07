Postgraduaten winnen aan populariteit: PXL biedt vijf nieuwe richtingen aan

Aan de hogeschool PXL in Hasselt leggen 22 toekomstige leerkrachten een starttoets Nederlands af. De bedoeling is om de parate kennis te testen. Wie niet slaagt, moet remediëring volgen maar kan alsnog de studie aanvatten. Nieuw dit jaar is dat ook bij een onvoldoende voor de starttoetsen Wiskunde en Frans voor kandidaat-leraars in het lager onderwijs een remediëringstraject volgt. Dat beslisten de Vlaamse regering en de Vlaamse Hogescholenraad na de tegenvallende resultaten van vorig jaar.