Prachtig weer voor Buitenspeeldag

Het eerste sushifestival in de Japanse tuin in Hasselt was met een dikke tienduizend bezoekers een echt succes. Het was een goede keuze om het festival, dat normaal enkel vandaag zou plaats vinden, met een dag te vervroegen en er een tweedaags evenement van te maken. Aangenaam druk was het in de grootste Japanse tuin van Europa. En dat dankzij een idee van vier studenten van hogeschool PXL.