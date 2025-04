door Birgit Van Asten

Eindigen doen we met prachtige beelden uit Voeren, want daar trokken 450 schapen van Moelingen naar Kanne in de zogenaamde 'transhumance'. Tijdens de tweedaagse tocht zorgen de schapen voor zaadoverdracht. Vanochtend om half 11 vertrok de schapenkudde aan hun laatste tocht om in totaal 12 kilometer af te leggen om te eindigen in hun zomerweide.