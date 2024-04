Praesesverkiezingen Diepenbeek worden voor het eerst betalend door gestegen kosten studentenverenigingen

Maar eerst een bijzondere archeologische vondst in Mechelen-Bovenlingen in Heers. Archeologen troffen er de restanten van een historische villa aan. Zo stonden er tweeduizend jaar geleden honderden in onze regio, maar in Heers werd er nooit eentje gevonden. De onderzoekers hebben wekenlang graafwerken verricht en vonden aardewerk, metaal en ook een mantelspeld. Opvallend is dat er bijna geen munten werden gevonden. De archeologen kwamen ter plaatse omdat een projectontwikkelaar een nieuwe wijk bouwt in het dorp.