Praesesweide wordt opgebouwd in Diepenbeek: studenten klaar om te feesten

door Yarne Puts

In Diepenbeek is de opbouw van start gegaan van de praesesweide waar de verkiezingen van de studentenverenigingen naar jaarlijkse gewoonte gepaard gaan met wekenlang feestgedruis. Dit jaar blijkt dat er in elke vereniging maar één kandidaat-praeses is. Zo zal het resultaat van de verkiezingen dus snel beslist zijn, maar dat houdt de verenigingen niet tegen om de verkiezingingsweken met veel enthousiasme in te gaan. De zaak rond de dood van Sanda Dia heeft het nachtelijke studentenleven een wat negatief imago bezorgd, maar dat is volgens hen onterecht. En dat zien ze ook in de ledenaantallen.