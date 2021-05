En eindigen doen we in Tongeren, waar na zeven lange maanden voor de eerste keer opnieuw een antiekmarkt is gehouden. De Tongerse antiekmarkt is de grootste van de Benelux, en lokt bezoekers van ver buiten de regio. Om alles veilig te laten verlopen scherpte het stadsbestuur wel de maatregelen aan. Zo moeten de bezoekers over de hele markt in één richting wandelen, om elkaar niet te kruisen. De openingsdag was dankzij het mooie lenteweer onmiddellijk een succes.