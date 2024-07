Turkije heeft zich gisterenavond niet kunnen plaatsen voor de halve finale op het EK voetbal. In alle Limburgse mijngemeenten kwamen veel Turken samen om naar de match te kijken. Veel gemeenten hadden zich opgemaakt voor een groot volksfeest bij de Turkse gemeenschap, maar dat is dus uitgebleven. 2-1 werd het uiteindelijk voor de Nederlanders, die in de eerste helft nog moesten aankijken tegen een 1-0 voorsprong voor Turkije. Dat maakte de teleurstelling in Maasmechelen des te groter na de westrijd.