- Een supporter van Racing Genk is door onbekenden in elkaar geslagen tijdens het kampioenenfeest van Racing Genk. Zijn kaak werd op twee plaatsen gebroken. De man is op zoek naar getuigen. - Na een vertraging van vier maanden zijn de renovatiewerken aan de achterkant van het station van Hasselt vandaag opnieuw gestart. De gevaarlijke trap wordt afgesloten. - Een wolkbreuk zocht voor heel wat wateroverlast in Limburg. In Bree moest zelfs een rusthuis ontruimd worden. - Volgens een peiling van Het Belang Van Limburg verliest N-VA heel wat kiezers in Limburg en is het Vlaams Belang de grote winnaar. - En ook gisterenavond bleef kersvers landskampioen Racing Genk feesten. Supporters bestormden na de wedstrijd tegen Standard het veld om samen met de spelers een feestje te bouwen.