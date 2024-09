Prins Laurent meldt zich voor de tweede keer in korte tijd op het allerlaatste moment ziek voor een evenement in Limburg

Welzijn met een focus op extra gezinnen aantrekken. Dat is wat huidig burgemeester in Bree en lijsttrekker Liesbeth Van der Auwera wil voor de stad. Van der Auwera bestuurt er samen met N-VA. Zelf is ze eraan begonnen als cd&v, maar in oktober trekt ze naar de stembus onder de naam onsBree. Onze gemeenschap moet een aangename buurt zijn om in te wonen, klinkt het. De stad heeft de afgelopen jaren veel gedaan op vlak van welzijn, maar heeft te weinig aandacht besteed aan lokale economie, vindt uitdager van Verjonging Sietse Wils. De leegstand is een doorn in het oog, klinkt het. Zijn ambitie is om in de volgende bestuursperiode het beleid mee te gaan bepalen.