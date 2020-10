- Bij werken in het Plinius Park in Tongeren is een zak met menselijke resten ontdekt. Het parket Limburg stelt een onderzoek in.- Klanten worden steeds agressiever wanneer winkeliers vragen om coronamaatregelen na te leven. Winkeliers vragen meer respect van de klanten en duidelijke richtlijnen van de overheid.- Gezinsleden, vrienden en collega's op het werk vormen het grootste risico om besmet te raken met het coronavirus. Dat blijkt uit een bronnenonderzoek van huisartsen in de omgeving van Genk. Het risico om besmet te geraken op school is laag. Toch zijn er nu in Limburg al zeker vijf scholen dicht door coronabesmettingen.- De uitbaters van het REMO-stort krijgen een boete van 10.000 euro voor het illegaal dumpen van risicovol medisch afval. Tegelijkertijd mag het stort de deuren sluiten nadat Vlaams minister Zuhal Demir een vergunning weigert voor de uitbreiding.- En de opening van het asielcentrum in Hasselt is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Onze redactie verneemt dat een aantal vergunningen nog niet in orde zijn.