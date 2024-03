Van 100 Limburgers zijn er 76 aan het werk. Dat is het hoogste aantal in de laatste tien jaar. Limburg laat daarmee Antwerpen en Vlaams-Brabant achter zich. De werkzaamheidsgraad van 76 procent was na de sluiting van Ford Genk vooropgesteld tegen 2028, onze provincie zit dus vier jaar voor op schema. Vlaanderen heeft zich het ambitieuze doel gesteld om tegen 2030 een werkzaamheidsgraad van 80% te behalen. Onze provincie is dus op de goede weg.