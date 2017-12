Privé-detective in zaak Elke Wevers met dood bedreigd

De politie HANO doet een oproep naar getuigen van een gewelddadige overval op de Holvenstraat in Overpelt. Maandagavond rond 20:30 werd er een jongeman in elkaar geslagen en beroofd. Ter hoogte van de basisschool, werd het slachtoffer ingehaald door een kleine, grijze personenwagen. Twee personen stapten uit en maakten contact met het slachtoffer. Na het uitdelen van slagen en stampen, werd het slachtoffer gedwongen zijn jas en smartphone af te geven. Het slachtoffer werd achteraf verzorgd in het ziekenhuis. Heeft u iets gezien of kent u iemand die iets heeft gezien? Neem dan contact op met de politiezone via telefoon (011/440820) of bel 101. Ook kan u mailen op Stephan.vanLiempt@police.belgium.eu