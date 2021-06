Acht op de tien Hasselaren wonen graag in Hasselt. Dat blijkt uit de Gemeente-Stadsmonitor van de Vlaamse overheid. De Hasselaren zijn tevreden over de buurt waar ze wonen. Het algemene geluksgevoel van de Hasselaar over zijn of haar stad is zelfs nog hoger. Maar hoe komt het dat de inwoners zo verknocht zijn aan de provinciehoofdplaats? Wij trokken vanmorgen de stad in op zoek naar antwoorden.