Probleemloos zonder cash geld Hasseltse vrijdagmarkt op

De vzw de Weggeefwinkel in Houthalen-Helchteren zit met de handen in het haar. Er is een brief in de bus gevallen. Het gebouw wordt gesloopt voor de Noord-Zuidverbinding. Het pand zal in 2025 onteigend worden, want één van de twee geplande tunnels komt in die omgeving bovengronds. De initiatiefnemers van de Weggeefwinkel zijn er het hart van in, want ze helpen wekelijks 180 lokale arme gezinnen. Wat moet er met hen gebeuren?