door Yarne Puts

In verschillende Limburgse steden en gemeenten zijn er problemen met de stemcomputers opgedoken. Zo waren er problemen in de Hasseltste Banneuxwijk waar mensen een half uur moesten wachten, ook in Kuringen startte een computer niet op en moest een 100-tal kiezers verdeeld worden over ander stembureaus op dezelfde locatie.