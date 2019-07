Processierupsen veroorzaken overlast in 31 gemeenten maar provincie neemt geen initiatief om te bestrijden

Deze middag stelde het Belgische Solar Team zijn splinternieuwe zonnewagen voor op C-mine in Genk. In oktober nemen ze deel aan het wereldkampioenschap in Australië, een tocht van 3.000 km door de woestijn. Eén jaar lang werkte negentien ingenieursstudenten van de KU Leuven aan deze nieuwe zonnewagen. Het voertuig wordt volledig aangedreven door zonne-energie. Daar zorgt een zonnepaneel van 2,6 vierkante meter voor, dat ontwikkeld werd door de studenten. “De zonnecellen zijn heel wat efficiënter dan diegenen die je ziet liggen op de daken in de straat”, zegt Nelis Geurts van het Agoria Solar Team. “Ze worden ook gebruikt op satellieten en het volledige paneel kost evenveel als een Lamborghini.” Op maat van de piloot Ook is de vorm van de nieuwe zonnewagen heel wat meer aerodynamisch dan deze van zijn voorganger. “Om onnodige plaats verspilling tegen te gaan, is de wagen letterlijk op mijn maat gemaakt”, zegt pilote Inge Habets. “Mijn heupen en schouders passen er perfect in.” Wereldkampioenschap Op 13 oktober nemen de studenten deel aan het wereldkampioenschap in Australië. Daar staat de zonnewagen een tocht van 3.000 kilometer door de woestijn te wachten, van Darwin naar Adelaide. Het team van de KU Leuven zal het opnemen tegen teams van 53 andere universiteiten van over de hele wereld. “Maar wij zijn vastberaden om als eerste over de eindmeet te rijden”, besluit Willem-Jan Claes van het Agoria Solar Team.