De politiezone Lanaken-Maasmechelen en de burgemeesters van beide gemeenten slaken een noodkreet. Zo zou de federale politie momenteel niet in staat zijn om op een tijdige en adequate manier te voorzien in de steeds toenemende vraag naar speciale bijstand. Daar wordt beroep op gedaan bij interventies met een hoge risicograad. “Door deze situatie is de werking voor lokale politiekorpsen onhoudbaar geworden.” Zo klinkt het in een schrijven van de politie LaMa en de twee gemeenten aan de minister van Binnenlandse Zaken. Zij vragen dringend om maatregelen. Later volgt meer in het TVL Nieuws.