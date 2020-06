Procureur Guido Vermeiren: "We vreesden voor het leven van 13-jarige jongen"

Ook in die andere ontvoering, de meest spraakmakende ooit in ons land, speelden Limburgse kidnappers de hoofdrol. Lummenaar Danny Vanhamel en Zonhovenaar Jozef Peeters werden in 1994 veroordeeld tot levenslange dwangarbeid voor de ontvoering van Anthony Declerck twee jaar eerder. Anthony was tijdens de ontvoering 11 jaar. Zijn ouders betaalden voor hem een losgeld van meer van 6 miljoen euro.