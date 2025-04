In het centrum van Neeroeteren bij Maaseik is gisterenavond een man zwaargewond geraakt bij een steekpartij. De hulpdiensten brachten hem over naar het ziekenhuis. Drie verdachten zijn gearresteerd. Het incident vond plaats in een appartement in de Sint-Lambertuskerkstraat. Het slachtoffer werd in de buikstreek gestoken, maar zou niet in levensgevaar verkeren. Drie personen zijn inmiddels opgepakt, waaronder de broer van het slachtoffer. Ook het slachtoffer zelf werd gearresteerd. De lokale politie Maasland voert het verdere onderzoek en het gerechtelijk labo werd ingeschakeld voor een sporenonderzoek. De aanleiding van de steekpartij is voorlopig nog niet duidelijk.