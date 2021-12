*Mondmaskers vanaf 6 jaar worden verplicht en de kerstvakantie in de lagere en kleuterscholen begint al op 18 december. In het middelbaar wordt deeltijds afstandsonderwijs ingevoerd. Vanaf 2 besmettingen moet een klas in quarantaine. Het zijn allemaal maatregelen om de coronabesmettingen op de scholen naar beneden te krijgen. *Maar de extra week kerstvakantie komt te laat, zegt professor Geert Molenberghs. De explosie van besmettingen op de scholen doet zich nu voor en dus moest er onmiddellijk ingegrepen worden. *Het vervroegd sluitingsuur in de horeca komt er niet en ook binnenevenementen tot 200 personen en voetbalwedstrijden met publiek kunnen nog altijd. Ook de bioscopen en fitnesszalen blijven open. *De felgeplaagde John van den Brom staat voor de match van de laatste kans. Zondag trekt hij met Racing Genk naar KV Mechelen en hij pakt best de drie punten mee naar Limburg.*En na de doffe ellende van de werken in het centrum is de wekelijkse vrijdagmarkt in Bree terug thuis, op de oude, vertrouwde plaats.