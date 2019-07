Media en Cultuur Proeftocht Gallo-Romeins museum

Wat aten de Neanderthalers en wat dronken de Romeinen? Dat kan u deze zomer zelf ontdekken in het Gallo-Romeins museum in Tongeren. Gezinnen met kinderen leren daar via een proeftocht spelenderwijs over het verleden. Het was An Christiaens, de nieuwe waarnemende burgemeester van Tongeren, die de tocht vanmiddag mocht voorstellen.