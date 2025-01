Progeria-patiënt Michiel Vandeweert hoopt een Kastaar te winnen

Er is een nieuwe hotspot in Hasselt, en die luistert naar de naam The Poolhouse. De innovatieve locatie op de Corda Campus biedt state-of-the-art studio's, waaronder de nieuwe studio's van TV Limburg. The Poolhouse is onderdeel van de Corda Studio's, waar ook TV Limburg zal uitzenden, en beschikt over twee hypermoderne studio’s: The Shed met een cyclorama greenkey en kant-en-klare of op maat gemaakte decors, en The Pool, een ruime 306m² studio die zowel als eventlocatie als productiestudio kan worden gebruikt. Beide ruimtes zijn ontworpen om creativiteit te stimuleren en bieden tal van mogelijkheden voor uiteenlopende projecten. "We willen een plek creëren waar bedrijven en creatieve geesten kunnen samenwerken," zegt Frederik Knapen, één van de lead swimmers bij The Poolhouse. "Bij ons kan je terecht voor niet alleen de fysieke ruimte, maar ook de technische ondersteuning en expertise om van je project een succes te maken." Alles onder één dakMet volledige audiovisuele ondersteuning en de mogelijkheid om gebruik te maken van pasklare set-ups, biedt The Poolhouse een totaalpakket voor elke productie of evenement. The Poolhouse begeleidt klanten van concept tot uitvoering met ruime in-house expertise. Als verlengstuk voor partners zet het creatieve ideeën om in indrukwekkende audiovisuele producties. "De tijd dat je voor hoogwaardige studio’s naar Brussel of Antwerpen moest, is voorbij," voegt Jeroen Meermans, co-lead swimmer van The Poolhouse, toe. "Hasselt en de Corda Campus zijn nu dé plek voor innovatieve formats, originele content en evenementen van hoogstaand niveau."µ Kwartet van audiovisuele meestersThe Poolhouse verenigt vier toonaangevende figuren uit de sector in een unieke samenwerking: Frederik Knapen, Jeroen Meermans, Jesse Claes en Ernest Bujok. Hun gecombineerde expertise op het gebied van contentcreatie, technische ondersteuning en televisieproductie maakt van The Poolhouse een unieke speler in de audiovisuele wereld.